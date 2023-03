4.000 vacatures in Aalst en toch kiezen veel inwoners voor een job in Gent of Brussel

Het afgelopen jaar waren er in Aalst alleen al zo'n vierduizend vacatures. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Heel wat Aalstenaars werken in andere steden zoals Gent of Brussel. Om hen aan te sporen te solliciteren voor jobs in de eigen regio, lanceert Aalst samen met werkgeversorganisatie VOKA een nieuw jobplatform: JobsinAalst. Dat is een website met alle openstaande vacatures in de stad.