De Vlaamse overheid investeert meer dan vier en een half miljoen euro in Oost-Vlaamse sportinfrastructuur. Zeven nieuwbouwprojecten krijgen een forse premie. Voor onze streek gaat het om drie projecten. De grootste hap uit het budget is voor het nieuwe zwembad in Lokeren, dat binnenkort gebouwd zal worden. De stad krijgt daarvoor van Sportminister Ben Weyts een premie van welgeteld één miljoen euro. Het totale bouwproject heeft een prijskaartje van iets meer dan 17 miljoen euro. Verder krijgen ook nog twee padelclubs uit onze streek centen. PateGo in Sint-Gillis-Waas en Paquito in Erpe-Mere verdelen een klein half miljoen euro onder elkaar. Over heel Vlaanderen investeert Weyts 23 miljoen in allerlei sportprojecten.