3Motion uit Zele is Nationale KMO van het Jaar

Het bedrijf 3Motion uit Zele is verkozen tot nationale "KMO van het Jaar", door ondernemersorganisatie Unizo. 3Motion is een productiebedrijf dat gespecialiseerd is in visuele communicatie. Vorige maand was de onderneming al verkozen tot Oost-Vlaamse KMO van het jaar. Met de jaarlijkse verkiezing van de 'KMO van het Jaar' willen Unizo en haar partners de waarde van lokale kmo's benadrukken. Zij zorgen in ons land voor zowat de helft van het totale aantal arbeidsplaatsen in de privésector. 3Motion, met zowat 50 werknemers in Zele, is pionier in de markt van 3D-printing, met klanten in onder meer Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.