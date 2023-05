3M moet gezin uit Zwijndrecht schadevergoeding betalen voor PFAS-vervuiling

Het leek een strijd van David tegen Goliath, maar Chemiereus 3M moet een schadevergoeding betalen aan een gezin uit Zwijndrecht. Dat heeft de vrederechter in Antwerpen beslist. Het gezin woont op een kilometer van de fabriek en kan geen eieren meer eten van zijn kippen, of fruit en groenten uit de tuin. En er werden te hoge PFAS-waarden aangetroffen in hun bloed en in hun moestuin aangetroffen. Ze willen het bedrijf laten betalen voor alle schade. En dat is dus gelukt.