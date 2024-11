3M heeft nieuw bodemsaneringsproject klaar, OVAM beslist in januari

Ondertussen heeft 3M Belgium een nieuw bodemsaneringsproject ingediend om de vervuilde gronden in Zwijndrecht en Beveren te gaan saneren. Het eerste project werd eind juli door OVAM niet-conform verklaard. In de buurt van 3M moet er zo'n 92.000 ton verontreinigde grond ontgraven en vervangen worden. Een helse klus die zo'n 3 à 4 jaar zal duren. Het aangepaste plan werd intussen ontvankelijk verklaard. Het hele traject met inspraak en adviesvragen wordt nu opnieuw doorlopen. Midden januari zal OVAM oordelen of het aangepaste plan al dan niet conform is. Voor de sanering van de zwaarste vervuilde gronden in de nabije omgeving van 3M is er wel al een goedgekeurd plan. Deze sanering gaat van start in het voorjaar van 2025, na de aanleg van een tijdelijke brug over de E34.