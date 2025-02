39 land- en tuinbouwbedrijven vragen tegemoetkoming aan chemiebedrijf 3M

39 tuin- en landbouwbedrijven in en rondom Zwijndrecht hebben een schadevergoeding aangevraagd bij chemiebedrijf 3M. Verschillende bedrijven in de omgeving van de 3M-fabriek ondervinden al geruime tijd de impact van de PFAS-vervuiling en de voorzorgsmaatregelen die ze hierdoor moeten nemen. Vorig jaar heeft het chemiebedrijf al een tegemoetkoming van 1,5 miljoen euro uitbetaald aan verschillende land- en tuinbouwbedrijven, met percelen gelegen binnen de straal van vijf kilometer van 3M. En nu zijn er dus opnieuw een veertigtal bedrijven die een compensatie aangevraagd hebben. De komende weken zal duidelijk worden welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen.