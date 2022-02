388 klachten over Oost-Vlaamse fietspaden voorbije jaar

Bij het Meldpunt Wegen zijn er vorig jaar 388 klachten binnengekomen over de Oost-Vlaamse fietspaden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Kristof Slagmulder uit Denderleeuw opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De klachten gaan vooral over de staat van de fietspaden, problemen met de signalisatie of met de waterafvoer, maar ook over overgroeiende beplanting of zwerfvuil op de fietspaden. Het zijn vooral de meldingen over overbegroeiing en slecht onderhoud van de bermen die de jongste jaren stijgen. Van 2018 tot 2021 gaat het in totaal over 1.571 meldingen.