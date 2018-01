Media en Cultuur 37 kunstwerken verlichten de Gentse binnenstad

embed

We eindigen ons nieuws vandaag in Gent want na 500 jaar is de Gentse draak, die we kennen van op het Belfort, terug van weggeweest. De vuurspuwende draak is één van de 37 kunstwerken die vanavond in de Gentse binnenstad zullen oplichten bij de start van het Lichtfestival. Gisteravond werden de meeste lichtinstallaties nog een laatste keer getest.