36-jarige man uit Beveren overleden na verkeersongeval in Damme

Tragisch nieuws vanop de weg. Een 36-jarige man uit Beveren is in het West-Vlaamse Damme vrijdagavond overleden. Z'n wagen brandde uit en hij kon het voertuig niet tijdig verlaten. Een personenwagen belandde er om een nog onbekende reden in de gracht. Het voertuig vatte meteen vuur en de brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Maar de bestuurder kon niet tijdig ontsnappen en is ter plaatse overleden. Het parket onderzoekt het ongeval en stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.