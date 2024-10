35 man op straat na faillissement bij schrijnwerkerij in Erpe-Mere

Schrijnwerkerij Van Den Rijse uit Erpe-Mere is failliet verklaard. Daardoor staan 35 medewerkers plots op straat. Het familiebedrijf werd twee jaar geleden overgenomen. De familie Van Den Rijse liet toen, naar eigen zeggen, de zaak achter met een jaaromzet van 10 miljoen euro en een gevuld orderboek. Maar daar schiet nu naar verluidt niks meer van over. Het bedrijf was één van de laatste grote schrijnwerkerijen in de regio met moderne machines voor maatwerk. Het faillissement wordt nu afgehandeld door een curator. De kans dat er nog een overnemer wordt gevonden, is zo goed als onbestaande. De roerende goederen zouden eind deze maand via een online veiling verkocht worden.