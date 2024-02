35 bestuurders zonder rijbewijs onderschept tijdens Verkeersveilige Dag

De resultaten van de Verkeersveilige Dag, de grote controleactie van alle politizones in onze provincie, zijn bekend. Maar, ze zijn allesbehalve hoopgevend. Eén triest cijfer springt eruit. Want er werden maar liefst 35 bestuurders zonder geldig rijbewijs uit het verkeer gehaald. In het licht van de dramatische gebeurtenissen van afgelopen weekend in Gent, zijn dit zeer confronterende cijfers. Bij dat ongeval lieten twee wielertoeristen uit Lochristi het leven nadat ze van de weg werden gemaaid door een dronken bestuurder. De man had bijna drie promille alcohol in het bloed, reed veel te snel, en had ook geen rijbewijs. Dat er amper twee dagen na dit drama, bij een groots aangekondigde actie, nog altijd zoveel mensen achter het stuur kruipen die dat niet mogen, dat is ontolereerbaar, zegt de gouverneur. Ze pleitte gisteren in ons nieuws al voor elektronisch toezicht voor mensen die hun rijverbod negeren.