34.000 mensen op massabetoging in Brussel voor behoud van pensioen

Zo'n 34.000 mensen hebben vandaag in Brussel hun ongenoegen geuit over de mogelijke pensioenplannen van de onderhandelaars van onze toekomstige federale regering. Het gaat vooral over leerkrachten, maar ook ambtenaren, brandweermannen en treinbestuurders. Op één incident na was het een vreedzame betoging in Brussel. Maar de actievoerders lieten hun stem luid en duidelijk horen. Zij willen niet dat er aan hun pensioen geraakt wordt. De onderhandelaars zouden de pensioenen namelijk willen herbekijken om zo de begroting van ons land weer op orde te krijgen. De mogelijke plannen uit de supernota van Bart De Wever zijn gelekt. En die gelekte plannen hebben de vakbonden boos gemaakt. Volgens de vakbonden zou er langer gewerkt moeten worden en zouden leerkrachten en ambtenaren minder pensioen ontvangen. En dat vinden ze contractbreuk.