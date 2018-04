Economie 3000m2 zonnepanelen op dak HUBO in Hamme

Met dit weer lijkt het een uitstekende investering: maar liefst 3.000 m2 zonnepanelen, op het dak van de doe-het-zelfzaak Hubo in Hamme. Het is een van de grotere zakelijke investeringen in zonne-energie in Vlaanderen. Er komen ook 3 laadpalen voor elektrische voertuigen aan de winkel.Om meer privé-bedrijven aan te zetten om te investeren in zonne-energie, heeft de Vlaamse overheid sinds begin deze maand de steun aantrekkelijker gemaakt. Maar ook zonder subsidies brengt de investering geld op, zegt Tom Waterschoot. Die is, naast zaakvoerder van de HUBO, ook schepen van Milieu in Hamme.