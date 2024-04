300 Stones-fans uit heel Europa verzamelen in Denderleeuw: "Ik heb ze al 163 keer gezien, and counting"

Zaal den Breughel in Denderleeuw was zaterdag the place to be voor zo'n 300 superfans van The Rolling Stones. Want daar vond een samenkomst van de internationale Rolling Stonesfanclub plaats. Britten, Nederlanders, Duitsers en fans uit het hele land kwamen er samen om hun liefde voor Mick Jagger en co te delen. De Nederlandse coverband Exile zorgde voor de muzikale omlijsting met de grootste Stones Classics.