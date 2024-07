In Sint-Niklaas kan je nu ook aan Waasland Shopping gebruik maken van een Hoppinpunt. Dat is een plaats waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. Dagelijks rijden er zo'n 300 bussen langs het winkelcentrum. Er is een grote parkeergelegenheid, en vanaf vandaag ook een gloednieuwe bewaakte en overdekte fietsenstalling. In heel Vlaanderen mikt de overheid op zo'n 2.000 Hoppinpunten.