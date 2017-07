300.000 euro voor Oost-Vlaamse fietspaden

We hebben goed nieuws voor de fietsers en de wandelaars die vroeger al eens het veer namen van Doel naar Lillo. Want het veer zal weer uitvaren, naar aanleiding van de Scheldewijdingsfeesten op zondag 6 augustus. Minister Ben Weyts liet onlangs de aanlegsteiger in Doel inspecteren. En volgens zijn vaststellingen is de steiger in orde om te gebruiken. Hij heeft daarom gisteren groen licht gegeven om het veer tijdens de feesten te laten uitvaren. Dat is een opsteker voor de organisatoren, want de oeververbinding is zeer populair.