30 jaar geleden in het nieuws: Ook in 1994 waren het gemeenteraadsverkiezingen, en ook toen vonden ze haast geen bijzitters

Ter gelegenheid van onze 30ste verjaardag, gisteren, duiken we een hele week lang in onze nieuwsarchieven. Ook 30 jaar geleden stonden er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. In de eerste weken na de lancering van Kanaal 3 kreeg de redactie al meteen een zware uitdaging op het bord. Maar na 30 jaar blijkt er nog niet heel veel veranderd te zijn. Want net zoals nu, was het ook toen al verschrikkelijk moeilijk om bijzitters te vinden voor de telbureaus. In Dendermonde was dat een groot probleem.