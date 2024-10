30 jaar geleden in het nieuws: Jonge Philippe Robrecht brengt tweede album uit

Ik weet niet of u nog weet wie er 30 jaar geleden de hitlijsten in Vlaanderen beheerste? Maar de jonge muzikant Philippe Robrecht had toen net twee hits uitgebracht. De liedjes 'Magie' en 'Vurige Tongen' haalden toen noteringen in de Vlaamse Top 10. In 1994 kwam er een tweede cd, én een nieuwe hit: 'Fatsoen', en daarmee toerde hij langs de verschillende culturele centra in onze regio. En onze toenmalige collega's van Kanaal 3 was erbij toen hij optrad in zijn achtertuin Lokeren.