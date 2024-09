30 jaar geleden in het nieuws: In het spoor van de supportersclub van De Bilde naar de Freethiel

Ter gelegenheid van onze verjaardag duiken we de hele week lang in onze nieuwsarchieven en gaan we op zoek naar de leukste reportages uit de eerste week na de lancering van Kanaal 3. Om uw geheugen even op te frissen. 30 jaar geleden speelde Gilles De Bilde de pannen van het dak bij Eendracht Aalst. Al vrij snel kreeg hij een eigen supportersclub in het toenmalige café de Sixties tegenover het Pierre Cornelisstadion. De Bilde had het seizoen ervoor 18 keer gescoord voor Aalst en op het moment dat ze naar Beveren trokken had hij er al 6 gemaakt. Benieuwd of u de uitslag van Beveren-Aalst van het seizoen '94-'95 nog weet.