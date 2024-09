30 jaar geleden in het nieuws: Hotdogverkoper uit Buggenhout begint wielerploeg met ex-winnaar Parijs-Roubaix Jean-Marie Wampers

Voor onze rubriek 30 jaar geleden in het nieuws nemen we uw mee naar een primeur in het wielrennen. Louis Hotdog, een bekende marktkramer uit Buggenhout, maakte in september 1994 bekend dat hij een profploeg uit de grond wilde stampen. Het wielrennen had het op dat moment niet gemakkelijk. Grote merknamen haakten steeds meer af, maar Louis De Backer wilde het er op wagen. En hij was ambitieus. Want hij legde meteen Jean-Marie Wampers vast als sportdirecteur van zijn team. Wampers won in 1989 nog Parijs-Roubaix.