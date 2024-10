30 jaar geleden in het nieuws: High Life Kite Team uit Sint-Niklaas vierde beste in Europa

In onze reeks '30 jaar geleden in het nieuws' keren we terug naar de begindagen van de opstart van de nieuwsredactie van Kanaal 3. Al 30 jaar lang vertellen we boeiende verhalen over boeiende mensen met minder bekende, maar wel hele interessante hobby's. Zo leerden we in oktober 1994 het High Life Kite Team kennen uit Sint-Niklaas. Twee vaders en twee zonen uit Sint-Niklaas en Bornem die als de besten ter wereld een kite konden besturen. Dat leverde prachtige beelden op.