30 jaar geleden in het nieuws: E. Aalst telt 10 miljoen BFR neer voor topspits Edwin Van Ankeren

De transferperiode in het voetbal, die is al een tijdje voorbij. Maar 30 jaar geleden kon Eendracht Aalst op 28 september een grote vis binnenhalen. Niemand minder dan de Nederlandse topspits Edwin Van Ankeren liet de topclub PSV achter om bij Aalst in eerste klasse te komen voetballen. Onze toenmalige collega's van Kanaal 3 waren er bij toen het contract getekend werd. Een jonge Patrick Orlans was toen manager bij de club en verklapte dat de transfer zo'n 10 miljoen Belgische Frank kostte. Een verhaal dat we u zeker nog eens willen laten zien in onze nieuwsreeks '30 jaar geleden in het nieuws'.