Het was een heerlijke zomerdag vandaag. 30 graden en meer op sommige plaatsen, en dan zoeken heel wat mensen de verkoeling op in het water. Ik kan u geen ongelijk geven, maar wees toch maar voorzichtig. Ga alleen zwemmen in bewaakte plassen. Want wie bij deze hitte in koud water springt, die kan een thermoshock krijgen, verkrampen en uiteindelijk verdrinken.