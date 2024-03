30.000 kippen komen om bij stalbrand in Zele

In de Buffelstraat in Zele zijn afgelopen nacht 30.000 kippen omgekomen bij een brand in twee stallen. Het vuur werd om iets voor half 2 opgemerkt en was dan al uitslaand. Tegen dat de opgeroepen brandweer ter plaatse kwam kon er helaas geen hulp meer baten voor de meeste kippen. Er is ook asbest vrijgekomen want het dak van de stallen bestond uit asbestplaten. Hoe groot de vervuiling is, is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk is deze beperkt gebleven tot de onmiddellijke omgeving van de getroffen stallen. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. Wij waarschuwen u voor de gevoelige beelden. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.