In Gent is een stukje vergane glorie herrezen. Na jaren van leegstand is het oude postgebouw aan de Graslei omgetoverd tot een hotel. Sinds gisteren overnachten de allereerste gasten in het 1898 The Post. Het hotel telt 38 kamers, waarvoor de interieur-vormgever talloze marktjes en antiquairs heeft afgeschuimd. De kleine details katapulteren je zo terug in de tijd: naar 1898, het jaar waarin de bouw van het Oud Postkantoor startte naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1913.