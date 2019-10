3 verkeersdoden meer in Oost-Vlaanderen

'Please don’t drink and drive', dat is de simpele maar belangrijke boodschap van een filmpje, dat dit weekend opgenomen werd in Zwalm, buurgemeente van Zottegem. Het filmpje wordt gemaakt in opdracht van het Fonds Emilie Leus. Emilie, een studente van 18 jaar, kwam samen met twee vriendinnen om het leven bij een zwaar verkeersongeval in Oosterzele, nu bijna 10 jaar geleden. Emilie en haar vriendinnen werden aangereden door een dronken chauffeur. Belangrijke rollen in de tv-spot zijn weggelegd voor de brommerclub uit Zottegem en voor Herman Verbruggen, beter bekend als Marcske uit FC De Kampioenen.