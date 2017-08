3 lichamen in de Dender op minder dan een week tijd, sensibilisering dringend nodig

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de subsidies vastgelegd voor het bouwen of renoveren van scholen in Oost-Vlaanderen. In het voorjaar werden de projecten bekendgemaakt, nu weten de scholen ook hoeveel geld ze gaan krijgen. Het gaat om 6,5 miljoen euro in totaal in onze provincie. Bijna de helft van het geld gaat naar projecten van het provinciale onderwijs in Gent. Verder krijgen nog eens 50 andere scholen een kleinere subsidie. Drie scholen uit Beveren krijgen een aardige som. Zo zal de Vrije Basisschool Sint-Martinus in Beveren zo'n 280.000 euro krijgen. En er is ook nog 200.000 euro voor de Sint-Rafaëlschool en de Sancta Mariaschool aan de Kallobaan. Alle andere projecten krijgen een subsidie van 100.000 euro of minder. Over het algemeen zijn de meeste schoolgebouwen verouderd en dus dringend aan renovatie toe.