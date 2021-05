3 bestuurders gewond bij verkeersongeval op de N16 in Sint-Niklaas

De regen zorgt niet alleen voor lege terrassen, ook her en der gebeurden er ongevallen door het natte wegdek. Zo is er deze middag op de E17 in Temse een auto over de kop gegaan. Daarbij raakte een jonge bestuurster gewond. Wellicht verloor ze door aquaplaning de controle over haar stuur. De wagen botste eerst tegen de middenberm, sloeg over de kop, en kwam op het dak te liggen. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door ongeval waren er drie rijstroken in de richting van Antwerpen versperd.