Economie 3.000 openstaande vacatures in grensstreek: "Mensen willen gerust over de grens werken"

Deze namiddag zijn duizenden mensen afgekomen op de jobbeurs in de Freethiel in Beveren. Vandaag staat de teller hier op meer dan 3000 openstaande vacatures. Dat is dan vooral voor technische beroepen, maar ook in de horeca en de dienstverlening. Zowel in ons land als in Nederland. Zeker na deze coronaperiode zijn heel wat mensen op zoek naar een job. En dat mag voor velen over de grens zijn.