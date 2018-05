De rockband Sons uit Melsele gaat op zaterdag 7 juli het hoofdpodium van Rock Werchter openen. Ricochet, dat is het nummer waar dit doldwaze avontuur voor de vier vrienden mee is begonnen. Begin dit jaar won de garagegroep, samen met Portland en Chackie Jam, de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Die muziekwedstrijd was voordien ook al een lanceerplatform voor onder andere The Equal Idiots en Tamino. En nu dus ook voor Sons. Op Werchter vervangen ze The Struts. Die band heeft het optreden op de komende editie van Rock Werchter moeten afzeggen. Want zij gaan op tour met de Foo Fighters door Amerika.