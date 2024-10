2.500 tulpen op de rotonde voor Wereld Polio Dag

De Rotary Club van Zottegem heeft vanmorgen maar liefst 2.500 tulpenbollen geplant op de rotonde van de Buke. De actie kadert in het teken van Wereld Polio Dag. Die vindt elk jaar plaats op 24 oktober. Op deze manier willen Rotary Clubs wereldwijd geld inzamelen en bewustwording creëren voor de strijd tegen kinderverlamming. In 1988 waren er wereldwijd nog 350.000 verlammingen per jaar. Ondertussen is dat teruggedrongen tot 54 gevallen dit jaar. In België dateert het laatste geval van 1989. Maar toch is de strijd nog niet gestreden. In het voorjaar van volgend jaar zullen de bloemen ook effectief in bloei staan.