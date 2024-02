250.000 herbruikbare bekers bedeeld in Aalst, systeem wordt wellicht herhaald

Nu een geval van extreme dierenverwaarlozing in Strijpen, een deelgemeente van Zottegem. Daar zijn in een huis een dode hond en schaap in verregaande staat van ontbinding teruggevonden. De dieren zijn gestorven door ontbering, er werd al weken niet meer naar de beestjes omgekeken. Het is de eigenaar van het huis die pas enkele dagen geleden de verwaarlozing opmerkte. Maar toen was het al te laat. De huurder, het baasje van de beestjes, verbleef amper nog in het huis. Hij liet de dieren aan hun lot over. Onze journalist heeft de verwaarlozing kunnen filmen. We willen u dan ook waarschuwen voor de harde beelden.