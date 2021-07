In Lokeren is, in de Kopkapelstraat, gisteravond rond 7 uur een wagen grotendeels uitgebrand. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de wagen vooraan al helemaal in lichterlaaie. Het vuur was snel onder controle, maar al vlug bleek het om een verdachte brand te gaan. In een voortuin enkele meters verderop werd een halfvolle bus met vloeistof gevonden, mogelijk een product dat als brandversneller gebruikt werd. Een branddeskundige van het parket kwam ter plaatse om de brand te onderzoeken.