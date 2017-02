Er komt voorlopig dan toch geen gokhal aan de Freethiel in Beveren. Er waren plannen om de ruimte onder de tribunes van het voetbalstadion in te richten als gokhal, maar die worden voor onbepaalde tijd opgeborgen. De gemeenteraad had zich deze week moeten buigen over een vergunning voor Napoleon Games. De oppositie toonde zich eerder al niet opgezet met de plannen voor een tweede gokhal, en de gemeente houdt de beslissing nu dus verder in beraad.