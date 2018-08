25.000 bezoekers overspoelen Doel tijdens Scheldewijdingsfeesten

Dieven hebben de voorbije nacht geprobeerd een bankautomaat te kraken in een bpost-kantoor in Stekene. De daders wilden de geldautomaat opblazen om zo het geld mee te kunnen nemen, maar dat mislukte. Ze moesten vluchten en konden geen buit meenemen. In de laatste twee maanden zijn er in heel Vlaanderen al een tiental plofkraken of gepleegd of pogingen daartoe. Voor onze regio is het al de tweede.