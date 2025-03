Bij de mannen was de overwinning in de Omloop voor de Noor Sören Waerenskjold. In een sprint met een omvangrijke groep verrast de renner van Uno-X Mobility Paul Magnier en Jasper Philipsen. Beverenaar Brent Van Moer wurmde zich ook in het sprintgeweld en reed naar een heel knappe vierde plaats.