In Aalst was er vanmorgen een onrustwekkende verdwijning, maar die is gelukkig goed afgelopen. In de omgeving van de Dender in Erembodegem hebben politie en brandweer gezocht naar een vermiste vrouw. Omdat er vermoedens waren dat de vrouw in het water was terechtgekomen, zochten ze met bootjes naar de vrouw. Ook een helikopter met warmte-camera werd ingezet om de vrouw op te sporen. Uiteindelijk werd de vrouw in een bosje vlakbij het vaccinatiecentrum gevonden door een patrouille. Ze werd veilig en wel opgevangen door de hulpdiensten.