De Inspectie Dierenwelzijn heeft 23 dieren in beslag genomen bij een dierenzaak in Lochristi. Volgens de inspectiedienst werden de dieren verwaarloosd en was er in de zaak een gebrek aan hygiëne. Pittig detail: de zaakvoerder is ook bestuurslid bij ANI-ZOO, een vzw die ijvert voor dierenwelzijn. De zaakvoerder reageert nu voor het eerst.