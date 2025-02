In Geraardsbergen staan meer dan 800 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. De sociale huisvestingsmaatschappijen doen hun best om het tekort aan te pakken, maar de vraag blijft maar toenemen. Er komen wel nieuwe woningen bij, zoals in Goeferdinge, waar vanmorgen twee appartementsblokken zijn opgeleverd. In totaal kunnen daar 23 gezinnen terecht.