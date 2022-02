221 patiënten op COVID-afdelingen in ziekenhuizen in onze streek

Het aantal opgenomen patiënten met een coronabesmetting is in de ziekenhuizen in onze streek op dagbasis opnieuw licht gestegen. Er liggen nu in totaal 221 patiënten op onze COVID-afdelingen. Dat zijn er 2 meer dan gisteren, maar ook wel 33 minder dan een week geleden. In de Vitaz ziekenhuizen van Sint-Niklaas en Lokeren is er een daling, met 3 patiënten, van 48 naar 45. In het AZ Sint-Blasius en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is er een stijging, met respectievelijk 4 en 1 patiënt op de Covid-afdelingen. Op intensieve zorg blijft de situatie nagenoeg overal gelijk aan die van gisteren. Daar zijn nu in totaal 22 patiënten opgenomen. Dat is er 1 meer dan gisteren, en 2 minder dan een week geleden.