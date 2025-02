Een werknemer van een Delhaize-winkel in Zottegem is opgepakt op verdenking van brandstichting. Gisterennamiddag brak er brand uit in de bakkerij van de supermarkt. Vijf werknemers werden naar het ziekenhuis afgevoerd omdat ze bevangen waren door de rook. Op camerabeelden is te zien hoe de jongeman van 21 die in de winkel werkt de brand aansteekt. De schade aan de bakkerij is groot en voorlopig blijft de winkel gesloten.