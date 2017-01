De ouders van Kim De Gelder verzetten zich tegen de uitzending van het programma De Kroongetuigen op VTM. In het vierde seizoen van dit programma zal één aflevering draaien rond de moordpartij die De Gelder aanrichtte in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, deze maand precies acht jaar geleden. Twee baby's en een vrouw van 54 kwamen toen om het leven. De Gelder is ook verantwoordelijk voor de moord op Elza Van Raemdonck in Vrasene. Hij zit een levenslange celstraf uit. Maar zijn ouders hebben liever niet dat alles altijd maar opnieuw opgerakeld wordt. Maar de makers achter het programma zijn van oordeel dat het recht op informatie zwaarder doorweegt dan het zogenaamde recht op vergetelheid.