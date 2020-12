Mobiliteit en Verkeer 2021 brengt extra flitspalen en trajectcontroles naar Oost-Vlaanderen

In de hoop snelheidsduivels een halt toe te roepen komen er in 2021 een aantal extra trajectcontroles en flitscamera's op onze Vlaamse wegen. Ook vier gevaarlijke punten in Oost-Vlaanderen worden hier binnenkort mee uitgerust. Daarvan liggen er drie in onze regio. De N42 in Geraardsbergen, de N406 in Aalst en ook de N8 in Ninove.