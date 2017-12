Sport 2017 was ook een topjaar voor baanwielrenner Moreno De Pauw

embed

2017 was een topjaar voor baanwielrenner Moreno De Pauw uit Sint-Gillis-Waas. In april pakte hij, samen met zijn teammaat Kenny De Ketele, brons op het wereldkampioenschap in Hong Kong. Het duo schreef ook de Zesdaagse van Gent op hun naam. Het grote doel in 2018 is goud pakken op het WK in het Nederlandse Apeldoorn. We zochten De Pauw op tijdens het BK Omnium, gisteren in Gent.