Stekenaars kunnen sinds zaterdag terecht in een nieuwe bib: "De Stekenaar heeft hier echt naar verlangd"

In Stekene is er opnieuw een serieuze bijdrage geleverd aan het BCG, het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

Frank Pletinck, een Stekenaar die blind werd na een hersentumor, zamelt al jaren plactic dopjes in, vooral van drankverpakkingen. Die dopjes worden verkocht aan bedrijven die de plastic recycleren. Met de opbrengst kan het Centrum voor Geleidehonden nieuwe honden opleiden. Ook Frank heeft zo een geleidehond, Simba. Het voorbije weekend kreeg hij maar liefst 200.000 dopjes aangeboden, van de lokale motorclub. De opbrengst ervan komt van pas, want de vraag naar blindengeleidehonden is groot. Momenteel is er een wachtlijst van meer dan 4 jaar.