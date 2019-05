Over een half uurtje wordt op de Grote Markt van Sint-Niklaas het startschot gegeven van de 37ste editie van de Special Olympics. De Nationale Spelen voor atleten met een verstandelijke beperking strijken tot en met zaterdag neer in Sint-Niklaas en in Beveren. 3.400 atleten gaan de komende dagen in 20 verschillende competities de strijd aan met elkaar. De openingsceremonie die begint zo meteen, maar eerst moet de olympische vlam nog toekomen. En die vertrok vanmiddag aan het Kasteel Cortewalle in Beveren.