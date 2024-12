200 mensen komen samen in Sint-Niklaas voor Wereldlichtjesdag

Op verschillende plaatsen in onze regio hebben mensen gisteravond overleden kinderen of sterrenkinderen herdacht. Het was gisteren Wereldlichtjesdag en dan steken we kaarsen of lichtjes aan. Onder andere in Zottegem en hier op de begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas gingen er ingetogen momenten door. In Sint-Niklaas kwamen er zo'n 200 mensen langs. De organisatie Ouders Van Overleden Kinderen zorgden niet alleen voor licht, maar ook voor serene muziek en voordrachten. Om zeven uur 's avonds werden de lichtjes aangestoken en op de graven van overleden kinderen geplaatst. Onder de aanwezigen ook veel nabestaanden die een kind verloren hebben. Door samen te komen vinden ze steun bij elkaar.