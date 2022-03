Afgelopen nacht is er in de Kattestraat in Okegem, bij Ninove, een auto op zijn dak beland na een verkeersongeval. De bestuurster reed tegen een paaltje waardoor ze de controle over het stuur verloor. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De wagen kwam enkele meters verder op zijn dak terecht. De vrouw kon zichzelf bevrijden uit het voertuig, maar had wel enkele verwondingen waardoor ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Het ongeval gebeurde rond middernacht. De Kattestraat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.