De situatie in sommige woonzorgcentra wordt steeds kritieker. Dit weekend zijn twee rusthuizen uit onze streek zelfs helemaal in lockdown gegaan omdat het aantal besmettingen er zo hoog ligt. Het gaat om Hof ter Veldeken in Lebbeke en Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem. In dat laatste rusthuis zijn maar liefst 40 personeelsleden besmet geraakt. Het wordt ook steeds duidelijker dat de coronatesting niet helemaal op punt staat. Want in Sint-Lievens-Houtem wachten ze nog altijd op enkele resultaten van tests die woensdag al afgenomen zijn.