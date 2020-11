Deze namiddag is er voor de zoveelste keer een zwaar ongeval gebeurd op de E17, in de buurt van de werken in Gentbrugge. En ook deze keer valt er helaas een dodelijk slachtoffer te betreuren. Rond vier uur reed er alweer een vrachtwagen in op de file. Dat gebeurde in Destelbergen aan de samenvoeging met de R4. De file staat er zo goed als elke dag, omwille van de werken in Gentbrugge. Deze keer zou de laagstaande zon de bestuurder verblind hebben. Hij is zonder te remmen ingereden op een vrachtwagen voor hem. Er kon voor de man geen hulp meer baten. De ravage was enorm. Het verkeer moest over één rijstrook en dat zorgde meteen voor een kilometerslange file.